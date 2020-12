Dichiararsi sieropositivi non è un marchio di infamia | ma un atto liberatorio e necessario

Leggi su tpi

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ho voluto andare a cercarmi qualche dato. Il più recente che ho trovato è quello relativo al 2018. Due anni fa 770.000 persone sono morte nel mondo a causa dell’HIV. La fonte è sicuramente attendibile visto che è UNAIDS, il Programma delle Nazioni Unite per l’HIV/AIDS. Settecentosettantamila è un numero impressionante. È come se in solo dodici mesi fosse sparito un decimo della popolazione dell’intera Europa. Un numero che smentisce la leggenda metropolitana che di AIDS, non si muore più. Ho avuto occasione quest’anno a gennaio, un mese prima dello scoppio della pandemia, di essere ospite di Amref in un viaggio umanitario in Kenya. Dagli anni Ottanta in Africa sono morte 25,6 milioni di persone per malattie legate all’AIDS (circa il 70% dei decessi globali dovuti al virus). Ho girato per uno degli slum più popolati del mondo a Kibera nel cuore di Nairobi. Ho visto come si combatta ...