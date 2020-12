Cristiano Malgioglio già nei guai al GF Vip: ha fatto uno spoiler a Tommaso Zorzi (Di martedì 1 dicembre 2020) È appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e ha già creato scompiglio. Malgioglio ha spoilerato che cosa accadrà tra poco nel reality a Tommaso Zorzi GF Vip: Cristiano Malgioglio è un nuovo concorrente Lunedì 30 novembre è andata in onda in prima serata una nuova puntata di Grande Fratello Vip. Ci sono state molte discussioni ed emozioni. Alfonso Signorini si è commosso, Enock è stato eliminato definitivamente dal gioco con appena il 5% delle preferenze da casa. Ma l’evento che tutti aspettavano era sicuramente l’ingresso del nuovo concorrente: Cristiano Malgioglio. L’artista è amato dalle pagine trash che commentano il reality per la sua ironia, simpatia e per le cose che dice, spesso pungenti. Lo stesso Alfonso Signorini ha detto che ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 1 dicembre 2020) È appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e ha già creato scompiglio.haato che cosa accadrà tra poco nel reality aGF Vip:è un nuovo concorrente Lunedì 30 novembre è andata in onda in prima serata una nuova puntata di Grande Fratello Vip. Ci sono state molte discussioni ed emozioni. Alfonso Signorini si è commosso, Enock è stato eliminato definitivamente dal gioco con appena il 5% delle preferenze da casa. Ma l’evento che tutti aspettavano era sicuramente l’ingresso del nuovo concorrente:. L’artista è amato dalle pagine trash che commentano il reality per la sua ironia, simpatia e per le cose che dice, spesso pungenti. Lo stesso Alfonso Signorini ha detto che ...

