Chi sono queste bambine in costume in posa con la mamma? Non lo direste mai! (Di martedì 1 dicembre 2020) Chi sono queste tre bambine in posa al mare con la mamma? Una ha avuto davvero tanto successo: è un’imprenditrice, blogger e influencer italiana ammirata in tutto il mondo. Qualche indizio? Nell’agosto 2016, Mattel, pensate, ha creato una versione Barbie apposta per lei. Tutto è partito dal suo blog The Blonde Salad, a cui sono stati dedicati anche degli studi universitari. È legata sentimentalmente ad un noto rapper, con cui vive in America. Al momento è in dolce attesa: la giovane aspetta una bella bambina, che la renderà madre per la seconda volta. leggi anche l’articolo —> Sorelle Ferragni segreti dal passato: dai capelli cortissimi di Francesca al vero colore di Chiara: «Assurdo!» Si tratta di Chiara Ferragni nata a Cremona il 7 maggio 1987 dalla scrittrice di Marina Di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Chitreinal mare con la? Una ha avuto davvero tanto successo: è un’imprenditrice, blogger e influencer italiana ammirata in tutto il mondo. Qualche indizio? Nell’agosto 2016, Mattel, pensate, ha creato una versione Barbie apposta per lei. Tutto è partito dal suo blog The Blonde Salad, a cuistati dedicati anche degli studi universitari. È legata sentimentalmente ad un noto rapper, con cui vive in America. Al momento è in dolce attesa: la giovane aspetta una bella bambina, che la renderà madre per la seconda volta. leggi anche l’articolo —> Sorelle Ferragni segreti dal passato: dai capelli cortissimi di Francesca al vero colore di Chiara: «Assurdo!» Si tratta di Chiara Ferragni nata a Cremona il 7 maggio 1987 dalla scrittrice di Marina Di ...

GassmanGassmann : Io non sono un super ricco, ma guadagno bene, sono una persona che da 37 anni lavora e guadagna bene. In questo dis… - CremoniniCesare : Il 30 Nov 1999 usciva Squèrez..?. Oggi è stato certificato da @FIMI_IT l’album d’esordio di una band italiana più v… - carlaruocco1 : Per anni ci hanno venduto il modello lombardo come eccellenza, ma nel tempo sono state tolte risorse al pubblico pe… - msbuccia : RT @samvgrlh: apriamo questa parentesi, se sono veri lui è una persona orrenda perchè sonk cose schifose ed immagino solo come si sia senti… - McMee13 : @loff2 @1205fiorella @lageloni @marattin @LaStampa Chi? Leu? 0,01%...dove lo vedi il 2? 2 sono i loro occhi gambe b… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Chi sono gli uomini della task force anti-Covid AGI - Agenzia Italia Lo spazio, ultima frontiera dell'investimento sostenibile

Lo spazio non è più appannaggio delle agenzie governative. Per gli investitori privati si aprono nuovi orizzonti.

Charlie Risso: «Ho attraversato la tempesta, ecco il mio Tornado»

La cantautrice genovese pubblica il suo secondo album, un concentrato di folk e indie rock. Per il Secolo XIX suona il brano ...

Lo spazio non è più appannaggio delle agenzie governative. Per gli investitori privati si aprono nuovi orizzonti.La cantautrice genovese pubblica il suo secondo album, un concentrato di folk e indie rock. Per il Secolo XIX suona il brano ...