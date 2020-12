America’s Cup 2021: dove vederla in tv? La RAI trasmetterà tutte le regate a partire dalle World Series (Di martedì 1 dicembre 2020) Prosegue il conto alla rovescia in vista delle prime regate ufficiali di preparazione in vista dell’America’s Cup 2021, uno degli eventi sportivi internazionali più affascinanti e spettacolari al mondo. Il più antico trofeo della storia dello sport (la prima edizione risale al 1851) vedrà quest’anno sfidarsi gli iper-tecnologici AC75 a partire dal 17 dicembre con la prima e unica tappa delle World Series. tutte le competizioni correlate alla Coppa America 2021 di vela si svolgeranno ad Auckland, in Nuova Zelanda, durante le notti italiane. Le World Series (17-19 dicembre 2020), la Christmas Race (20 dicembre 2020), la Prada Cup (dal 15 gennaio al 24 febbraio 2021) e l’America’s Cup ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Prosegue il conto alla rovescia in vista delle primeufficiali di preparazione in vista dell’Cup, uno degli eventi sportivi internazionali più affascinanti e spettacolari al mondo. Il più antico trofeo della storia dello sport (la prima edizione risale al 1851) vedrà quest’anno sfidarsi gli iper-tecnologici AC75 adal 17 dicembre con la prima e unica tappa dellele competizioni correlate alla Coppa Americadi vela si svolgeranno ad Auckland, in Nuova Zelanda, durante le notti italiane. Le(17-19 dicembre 2020), la Christmas Race (20 dicembre 2020), la Prada Cup (dal 15 gennaio al 24 febbraio) e l’Cup ...

