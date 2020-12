Zampa: 'Non credo le scuole riapriranno prima di Natale. Servirebbe solo a creare vampate di contagi' (Di lunedì 30 novembre 2020) Alla domanda se ci sarà un divieto di spostamenti tra Regioni dal 20 dicembre, la sottosegretaria alla Salute Zampa ha riferito: "Non lo so, so che si sta lavorando a ipotesi restrittive severe. Ma il ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 novembre 2020) Alla domanda se ci sarà un divieto di spostamenti tra Regioni dal 20 dicembre, la sottosegretaria alla Saluteha riferito: "Non lo so, so che si sta lavorando a ipotesi restrittive severe. Ma il ...

LaStampa : Ba Dun, il gatto che non vuole stare a casa da solo e la studentessa lo nasconde sotto il banco in classe… - LaStampa : Dopo 5 anni dall’adozione, viene rifiutato dalla famiglia come un pacco. Ma il cane Dart non smette di sperare… - enpaonlus : Cerca di difendere un cucciolo di cane, una donna viene picchiata sul tram - OedipusSphynx : @info_zampa @PMO_W @lauraboldrini Ma alla Boldrini interessa solo portare avanti le sue pseudobattaglie su femminis… - MoniDiGirolamo : Sandra #Zampa: “capisco che devi fare compere, ma se vedi che la situazione è così, forse cambi giorno o zona, fors… -

Ultime Notizie dalla rete : Zampa Non HTTP/1.1 Server Too Busy