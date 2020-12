Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2020 ore 17:15 (Di lunedì 30 novembre 2020) Viabilità DEL 30 NOVEMBRE 2020 ORE 17:05 GIUSEPPPE CUTRUPI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIRENZE Roma, SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 482 IN DIREZIONE Roma. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE. SUL RACCORDO, IN ESTERNA, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI INTENSIFICA LA CIRCOLazioNE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTÀ. ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE RIMANE PROBLEMATICA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, SI CONTINUA A VIAGGIARE INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 novembre 2020)DEL 30 NOVEMBREORE 17:05 GIUSEPPPE CUTRUPI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIRENZE, SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 482 IN DIREZIONE. AL MOMENTO CI SONO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE. SUL RACCORDO, IN ESTERNA, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SI INTENSIFICA LA CIRCONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTÀ. ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE RIMANE PROBLEMATICA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, SI CONTINUA A VIAGGIARE INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DI ...

