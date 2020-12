Totti mette like a post di Manolas dopo Napoli-Roma, è polemica sui social (Di lunedì 30 novembre 2020) . dopo la sconfitta dei giallorossi Polemiche sui social da parte dei tifosi giallorossi per un like di Francesco Totti al post pubblicato su Instagram dal giocatore azzurro Kostas Manolas, dopo la vittoria del Napoli sulla Roma per 4 a 0. “Grande vittoria, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) .la sconfitta dei giallorossi Polemiche suida parte dei tifosi giallorossi per undi Francescoalpubblicato su Instagram dal giocatore azzurro Kostasla vittoria delsullaper 4 a 0. “Grande vittoria, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

jo_morelli_ : RT @JosiphOliver: Totti che mette like a Manolas sul post del 4-0 contro la Roma gasa non poco - officialmaz : Manolas su Instagram parla giustamente di grande vittoria del #Napoli sulla #Roma e #Totti mette il like. A. È amic… - RiccardoValoti : @emilianoavanti @FDR85_ Non lo so Emilia', c'è gente che è offesa con Totti e c'è gente che idolatra Totti. A me T… - G_Massa10 : @FDR85_ Alcuni account hanno dei like automatici a profili prestabiliti. Secondo te Totti se mette a mette like a t… - FinallySisa : RT @JosiphOliver: Totti che mette like a Manolas sul post del 4-0 contro la Roma gasa non poco -

Ultime Notizie dalla rete : Totti mette HTTP/1.1 Server Too Busy