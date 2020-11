Piemonte, Cirio sbotta: “Inaccettabili le folle a Torino” (Di lunedì 30 novembre 2020) Così il governatore della Regione ha commentato le immagini viste ieri che ritraevano grandi file fuori dai negozi del centro di Torino. “Non possiamo permettercelo” “Quello che ho visto ieri in alcune vie a Torino è qualcosa che mi riporta con la mente in estate” ha dichiarato Cirio, ricordando come un’ulteriore aumento di contagi non sia tollerabile.Il governatore ha poi aggiunto che per evitare una terza ondata, perennemente dietro l’angolo, chiederà nell’immediato interventi da parte del prefetto in modo da tamponare subito le aree cittadine più sensibili. Le preoccupazioni, a sentire il governatore, sarebbero ben fondate sui dati epidemiologici in suo possesso. Dati che, fra le altre cose, hanno dissuaso dalla riapertura scolastica totale.Pur essendo da ieri in zona arancione, infatti, le scuole Piemontesi sono oggi rimaste chiuse dalla ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Così il governatore della Regione ha commentato le immagini viste ieri che ritraevano grandi file fuori dai negozi del centro di Torino. “Non possiamo permettercelo” “Quello che ho visto ieri in alcune vie a Torino è qualcosa che mi riporta con la mente in estate” ha dichiarato, ricordando come un’ulteriore aumento di contagi non sia tollerabile.Il governatore ha poi aggiunto che per evitare una terza ondata, perennemente dietro l’angolo, chiederà nell’immediato interventi da parte del prefetto in modo da tamponare subito le aree cittadine più sensibili. Le preoccupazioni, a sentire il governatore, sarebbero ben fondate sui dati epidemiologici in suo possesso. Dati che, fra le altre cose, hanno dissuaso dalla riapertura scolastica totale.Pur essendo da ieri in zona arancione, infatti, le scuolesi sono oggi rimaste chiuse dalla ...

