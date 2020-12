Non è L’Arena, Alessandra Moretti la ex di Giletti lo stuzzica in diretta e lui risponde a tono, imbarazzo in studio (Di lunedì 30 novembre 2020) Ieri, domenica 29 novembre a “Non è L’Arena” è andato in onda un momento abbastanza imbarazzante perché ospite in studio c’era Alessandra Moretti, ex fidanzata di Massimo Giletti. I temi discussi erano, come al solito di estrema attualità e Giletti ha anche riproposto il filmato di De Luca, governatore della regione Campania che lo ha definito “soggetto in coma etilico”. Massimo Giletti ha scherzato su questa definizione e ha detto che a lui, in fondo De Luca sta anche simpatico. Massimo Giletti e le battute con la ex fidanzata Alessandra Moretti Ieri in studio, ospite da Massimo Giletti c’era oltre Pierpaolo Sileri, viceministro della salute e il sindaco di Napoli in ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 30 novembre 2020) Ieri, domenica 29 novembre a “Non è” è andato in onda un momento abbastanza imbarazzante perché ospite inc’era, ex fidanzata di Massimo. I temi discussi erano, come al solito di estrema attualità eha anche riproposto il filmato di De Luca, governatore della regione Campania che lo ha definito “soggetto in coma etilico”. Massimoha scherzato su questa definizione e ha detto che a lui, in fondo De Luca sta anche simpatico. Massimoe le battute con la ex fidanzataIeri in, ospite da Massimoc’era oltre Pierpaolo Sileri, viceministro della salute e il sindaco di Napoli in ...

