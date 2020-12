Morta in casa a 44 anni: aspettava il tampone (Di lunedì 30 novembre 2020) Era risultata positiva al test antigenico e il medico di famiglia aveva chiesto un appuntamento alla Asl di Bari che ora ha aperto una inchiesta Leggi su today (Di lunedì 30 novembre 2020) Era risultata positiva al test antigenico e il medico di famiglia aveva chiesto un appuntamento alla Asl di Bari che ora ha aperto una inchiesta

waitingvhaz : RT @weirdylena: Non è meraviglioso come Lady D rappresenti ancora una minaccia per la casa reale nonostante sia morta da più di vent’anni? - TAddict3d : Vi dispiace che la gente esca di casa per fare shopping e risollevare l'economia che ormai è morta e sepolta? Ne pa… - TAddict3d : @vitaindiretta ma veramente fate? Cioè le persone che vivono nelle città in zona arancione o zona gialla cosa dovre… - Red_Pill_80 : RT @cotrozzi_lisa: .???????????????????????????? Thor, pincher maschio intero, ha 4 anni. Vá d'accordo con maschi e femmine. Si bambini. La mamma è mort… - herecvmesthesun : @nakeval la casa senza di lui sarebbe morta -

Ultime Notizie dalla rete : Morta casa HTTP/1.1 Server Too Busy