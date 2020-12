Milan, quinto “Tapiro d’oro” per Ibrahimovic: “Voglio battere il record di Cassano. Infortunio? Rispondo così” (Di lunedì 30 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic contro EA Sports e FIFA 21.È stato categorico l'esperto attaccante svedese durante la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la Notizia, fuori dalla sede del Milan. Il numero 11 rossonero sostiene che da anni la EA Sports Fifa utilizzerebbe la sua immagine e il suo nome - così come quello di altri calciatori - a scopo di lucro, senza aver ottenuto, né pagato, alcuna licenza.Milan, Ibrahimovic si scaglia contro EA Sports e Fifa: sui social il duro sfogo del fuoriclasse svedese"Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole. EA Sports sostiene di aver acquisito i diritti da FifPro e che la stessa rappresenti i calciatori interessati, ma noi non abbiamo firmato niente. Bisogna investigare", sono state le sue parole.FIFA 21, caso ... Leggi su mediagol (Di lunedì 30 novembre 2020) Zlatancontro EA Sports e FIFA 21.È stato categorico l'esperto attaccante svedese durante la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la Notizia, fuori dalla sede del. Il numero 11 rossonero sostiene che da anni la EA Sports Fifa utilizzerebbe la sua immagine e il suo nome - così come quello di altri calciatori - a scopo di lucro, senza aver ottenuto, né pagato, alcuna licenza.si scaglia contro EA Sports e Fifa: sui social il duro sfogo del fuoriclasse svedese"Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole. EA Sports sostiene di aver acquisito i diritti da FifPro e che la stessa rappresenti i calciatori interessati, ma noi non abbiamo firmato niente. Bisogna investigare", sono state le sue parole.FIFA 21, caso ...

