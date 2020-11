METEO invernale in arrivo, con VORTICE FREDDO e NEVE a bassa quota (Di lunedì 30 novembre 2020) La prima importante offensiva invernale della stagione 2020 è ormai imminente. Le correnti fredde d’estrazione scandinava raggiungeranno l’Italia nel momento in cui farà intrusione il nocciolo ciclonico, colmo d’aria artica, ora esteso su parte dell’Europa Centro-Orientale. Il nucleo d’aria fredda che punta l’Italia da martedìL’irruzione fredda non sarà indolore, in quanto genererà un’attiva risposta sul Mediterraneo Centrale, con un nuovo VORTICE di bassa pressione al suolo che si scaverà sul Tirreno e riporterà maltempo un po’ su tutta Italia da martedì e sino a tutta la fase centrale della settimana. Il maltempo vedrà piogge e temporali anche intensi al Centro-Sud (vedi qui per approfondimenti), ma l’elemento più interessate sarà legato alle nevicate possibili, fino a quote molto basse, che toccheranno parte del Nord Italia. La ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) La prima importante offensivadella stagione 2020 è ormai imminente. Le correnti fredde d’estrazione scandinava raggiungeranno l’Italia nel momento in cui farà intrusione il nocciolo ciclonico, colmo d’aria artica, ora esteso su parte dell’Europa Centro-Orientale. Il nucleo d’aria fredda che punta l’Italia da martedìL’irruzione fredda non sarà indolore, in quanto genererà un’attiva risposta sul Mediterraneo Centrale, con un nuovodipressione al suolo che si scaverà sul Tirreno e riporterà maltempo un po’ su tutta Italia da martedì e sino a tutta la fase centrale della settimana. Il maltempo vedrà piogge e temporali anche intensi al Centro-Sud (vedi qui per approfondimenti), ma l’elemento più interessate sarà legato alle nevicate possibili, fino a quote molto basse, che toccheranno parte del Nord Italia. La ...

