Mafia | condannato all' ergastolo il basista del commando della strage del Gargano

La Corte d'Assise di Foggia ha condannato all'ergastolo Giovanni Caterino, 40 anni, unico imputato nel processo per la strage di Mafia di San Marco in Lamis (Foggia), in cui vennero uccisi il 9 agosto 2017 il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito e il cognato Matteo de Palma, insieme ai fratelli Aurelio e Luigi Luciani, testimoni involontari dell'agguato. Caterino è accusato di quadruplice omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione di armi in concorso. Secondo l'accusa, è il basista del commando armato, ovvero colui che ha pedinato le vittime il giorno dell'agguato e nei giorni precedenti.

