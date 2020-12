Lucarelli: “Serve tempo, siamo solo all’inizio del nostro percorso” (Di lunedì 30 novembre 2020) Alessandro Lucarelli, vice ds del Parma, ha parlato prima della partita contro il Genoa. Sul momento della squadra si è espresso così: “Ci vuole tempo, abbiamo cambiato tanto e il percorso è appena cominciato. Veniamo da una brutta sconfitta e ci aspettiamo una risposta sotto l’aspetto mentale per la squadra. Le idee di mister Liverani sono rivolte a creare calcio, questo però non deve mettere in secondo piano le caratteristiche che servono per salvarsi: determinazione e attenzione in fase difensiva. Queste cose ti portano a fare risultati. Inglese? Gli manca continuità di prestazione, fisicamente sta bene e ha recuperato, deve trovare la condizione migliore giocando. I guai fisici li ha superati, ed è la cosa importante”. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Alessandro, vice ds del Parma, ha parlato prima della partita contro il Genoa. Sul momento della squadra si è espresso così: “Ci vuole, abbiamo cambiato tanto e il percorso è appena cominciato. Veniamo da una brutta sconfitta e ci aspettiamo una risposta sotto l’aspetto mentale per la squadra. Le idee di mister Liverani sono rivolte a creare calcio, questo però non deve mettere in secondo piano le caratteristiche che servono per salvarsi: determinazione e attenzione in fase difensiva. Queste cose ti portano a fare risultati. Inglese? Gli manca continuità di prestazione, fisicamente sta bene e ha recuperato, deve trovare la condizione migliore giocando. I guai fisici li ha superati, ed è la cosa importante”. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

