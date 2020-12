Liu Jo Luxury | in vendita il primo smartwatch in occasione del cyber monday

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Labitalia) - Liu Jo, brand extension per orologi e gioielli a marchio Liu Jo, lancia il suo: oggi 30 novembre, indel, il lancio sul canale e-commerce liujo.com del nuovo prodotto icona della linea, perfetto connubio tra glamour e tecnologia. "Abbiamo scelto di entrare anche in questo mercato - dichiara l'amministratore delegato di Liu JoBruno Nardelli - per poter avere anche un'offerta che è un connubio tra glamour e tecnologia. Vogliamo nel nostro piccolo migliorare la qualità della vita attraverso un dispositivo che, non solo risponde ai canoni del brand ma applica le maggiori funzioni quotidiane per migliorare le proprie abitudini". "La scelta del prezzo a 129 euro - ...