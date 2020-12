Jason Blum | il capo di Blumhouse positivo al COVID-19

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 novembre 2020)ha annunciato di essere risultatoal-19 specificando di avere lievi sintomi come altri membri della sua famiglia., popolare produttore americano horror edellahouse, ha annunciato di essere stato trovatoal-19, aggiungendo di avere lievi sintomi. "Sono risultato" scrivesu Twitter. "È Coronamania a casa mia. Finora i sintomi sono lievi, ma vi terrò aggiornati". La pandemia di coronavirus è di nuovo in aumento in Nord America, il tutto in concomitanza con l'inizio delle festività natalizie. A causa dell'emergenza sanitaria gli eventi sportivi sono stati rinviati o cancellati del tutto, ...