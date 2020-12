In coma una ragazza di 16 anni: ha assunto un mix di alcol e droga (Di lunedì 30 novembre 2020) Una ragazza di 16 anni è ricoverata da ieri sera alla clinica De Marchi di Milano in coma dopo essere stata soccorsa per via dell’assunzione, con alcuni amici che sembra stessero festeggiando il compleanno di uno di loro, di un mix di alcolici e sostanze stupefacenti, come hanno raccontato gli stessi amici. L’episodio è accaduto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Unadi 16è ricoverata da ieri sera alla clinica De Marchi di Milano indopo essere stata soccorsa per via dell’assunzione, con alcuni amici che sembra stessero festeggiando il compleanno di uno di loro, di un mix diici e sostanze stupefacenti, come hanno raccontato gli stessi amici. L’episodio è accaduto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

