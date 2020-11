Il presidente del Consiglio superiore di sanità: "Gli italiani non devono avere il minimo dubbio sulla sicurezza" (Di lunedì 30 novembre 2020) Covid, Locatelli: “Come regalo di Natale arrivano due vaccini” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Covid, Locatelli: “Come regalo di Natale arrivano due vaccini” su Notizie.it.

matteosalvinimi : #Salvini: domani chiamerò il presidente Mattarella per chiedergli se ritienga normale che la Camera sia bloccata su… - marattin : Giorni fa ho pubblicato una foto di un cartello (nel pieno centro di Roma) che conteneva un evidente errore grammat… - LucaBizzarri : Ma Gattuso presidente del consiglio no, eh? - MassimoMarongi2 : RT @PartitoRadicale: ?? Simbolo della #giustizia ingiusta oggi Enzo #Tortora avrebbe compiuto 92 anni. Insieme al Partito Radicale, del qua… - Marco_Freccero : RT @MMmarco0: 'Per natale creiamo zone bianche e lasciamo più libertà. Se dovremo fare un sacrificio, lo faremo ancora a gennaio.' - Presid… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente del HTTP/1.1 Server Too Busy