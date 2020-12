I vaccini? Una questione di intelligence

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 novembre 2020) La criminalità organizzata è presente ovunque vi siano risorse economiche. Com’è noto il settore sanitario occupa una posizione rilevante nei bilanci delle Regioni, per cui i tentativi di infiltrazione criminale nella politica sanitaria sono costanti. E questo si può riscontrare per gli appalti pubblici delle forniture di farmaci e delle attrezzature sanitarie. Un altro aspetto sensibile può anche essere considerato la gestione dei fondi per la sanità privata, dove non è difficile ipotizzare una confluenza di interessi tra corruzione politica e affari criminali. Ci sono infatti casi di Asl sciolte per infiltrazioni mafiose, mentre alcuni casi specifici, come l’omicidio nel 2005 del consigliere regionale Francesco Fortugno in Calabria, vanno inquadrati proprio nell’ambito di tale contesto. Inoltre, le mafie sono fortemente coinvolte nell’economia illegale della contraffazione dei ...