GF Vip Elisabetta Gregoraci sbotta contro Pierpaolo Petrelli

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 30 novembre 2020) Dentro la casa del “GF” tra laerano diventati molto amici, ma con il passare del tempo questa amicizia è quasi sparita. La coppia dentro la sauna del “Grande Fratello Vip“si sono affrontati e confrontati. Tutta colpa di Giulia Salemi: Pier sembra interessato alla concorrente o è una tecnica per far ingelosire?, la showgirl sembra gelosa e non lo accetta. A questo vanno aggiunte incomprensioni, frecciatine e malumori vari che si sono accumulate negli ultimi giorni di permanenza nella Casa. Secondo la, Piepaolo avrebbe avuto un comportamento poco corretto nei suoi confronti. Così non nasconde la sua delusione soprattutto perché in vista della sua uscita dal reality, che avverrà nei prossimi giorni si aspettava un altro tipo di atteggiamento dal suo “amico speciale”. Queste le ...