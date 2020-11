Evel Knievel | l’ultimo daredevil

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il 30 novembre 2007 moriva, nella sua casa di Clearwater in Florida,Kni. Quest’uomo, nato nel profondo ovest degli Stati Uniti, è diventato nel tempo una specie di eroe umano, capace d’imprese memorabili…e di cadute. Proprio per questo era amato dalle folle: saltare quindici camion con una moto lo rendeva eroico, ma spesso quei salti finivano male. E ciò lo rendeva umano. Oggi, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, vi raccontiamo la vita e le opere del più grande stuntman della storia. Una vita fatta di avventure, per un uomo che ha fatto delle scariche di adrenalina un vero e proprio stile di vita. Come iniziò la vita diKni? Robert Craig Kni(questo era il suo nome di battesimo) nacque il 17 ottobre 1938 a Butte, nel Montana. Fin dall’inizio dovette ...