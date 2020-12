Enel X - Con lalgoritmo e-MES si calcolano i benefici ambientali della mobilità elettrica (Di lunedì 30 novembre 2020) Quanta anidride carbonica è possibile risparmiare viaggiando in elettrico? A questa domanda è in grado di dare una risposta l'e-Mobility Emission Saving (e-MES) tool, un algoritmo sviluppato dai tecnici di Enel X e ora implementato con i livelli di riduzione del particolato e degli ossidi di azoto. Il calcolo. La base di partenza sono ovviamente i kWh, ossia la quantità di energia erogata attraverso i servizi di ricarica: un dato da rapportare ai chilometri percorsi, calcolati sulla base di uno studio del Politecnico di Milano sul consumo medio dei veicoli elettrici circolanti, da raffrontare con la media delle emissioni dei mezzi a motore termico del parco italiano (a sua volta quantificata ogni anno dall'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Ed è qui che entra in gioco il tool di Enel X, utile per determinare quanta ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 30 novembre 2020) Quanta anidride carbonica è possibile risparmiare viaggiando in elettrico? A questa domanda è in grado di dare una risposta l'e-Mobility Emission Saving (e-MES) tool, un algoritmo sviluppato dai tecnici diX e ora implementato con i livelli di riduzione del particolato e degli ossidi di azoto. Il calcolo. La base di partenza sono ovviamente i kWh, ossia la quantità di energia erogata attraverso i servizi di ricarica: un dato da rapportare ai chilometri percorsi, calcolati sulla base di uno studio del Politecnico di Milano sul consumo medio dei veicoli elettrici circolanti, da raffrontare con la media delle emissioni dei mezzi a motore termico del parco italiano (a sua volta quantificata ogni anno dall'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Ed è qui che entra in gioco il tool diX, utile per determinare quanta ...

dinoadduci : Enel X - Con lalgoritmo e-MES si calcolano i benefici ambientali della mobilità elettrica - DomaniGiornale : #Conte pensa a un comitato di top manager per il #RecoveryFund Il premier lavora a un comitato di sei manager che… - HRC_Community : HRC SQUARE Dal 30.11 al 3.12 con: @lucialandi2 CR CENTO Salvatore Rubbo GORI Maria Grazia Nannetti EULER HERMES Da… - 7266Dvd : @giomacone @CarloCalenda Almeno non l'ha infilata come capo hr di enel o a staff di qualche mega AD a rubare stipe… - Poiana46 : @Belzebu6663 Nella nostra frazione 50 anni fa venivano pubblicati i nomi dei contribuenti. C'erano molti possidenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel Con HTTP/1.1 Server Too Busy