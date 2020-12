Elisabetta Gregoraci | l’ex Magli fa pesanti accuse | “Oltre a stare con me e Briatore stava con…”

(Di lunedì 30 novembre 2020) Minonon si arrende e, tornato negli studi di Live! Non è la D’Urso, ha continuato ad attaccare ferocementee Minoavrebbero – secondo le dichiarazioni di lui – avuto una storia durata diversi anni e proseguita anche quando la showgirl calabrese diventò la fidanzata di Flavio. Secondo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Embeeesss : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci e Marx #GFVIP - foggr25 : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo batte tutti” #GFVIP - curadisplendere : RT @GSalvo88: Giacomo su Elisabetta: “È stata idealizzata dai ragazzi... per avere un link, una conoscenza anche perché avere una Gregoraci… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: 'Elisabetta Gregoraci idealizzata da tutti', la rivolta della stanza arancione - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci fa una confessione hot su Pretelli e Zelletta conferma -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck urla contro Myriam Catania: «Sei una cretina, non detto putt*na». I diverbi tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, accendono gli animi anche nella studio del ...Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, è arrivato il momento tanto atteso: stasera Cristiano Malgioglio è entrato ufficialmente come concorrente. Anche in questa ventiduesima puntata condotta da Alfons ...