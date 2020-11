Attivisti in piazza Duomo | Allevamenti | pellicce | clima Diciamo stop allo sfruttamento

(Di lunedì 30 novembre 2020) Glidi Milano Animal ete Save hanno tenuto un sit in scenografico incon cartelli e tute anticontaminazione per richiamare l'attenzione sulla "correlazione tra il ...

VirgilioVazzari : #Francia: manifestazioni contro la legge che punisce con multe e prigione chi diffonde immagini dei poliziotti; per… - euronewsit : #Francia: manifestazioni contro la legge che punisce con multe e prigione chi diffonde immagini dei poliziotti; per… - infoitinterno : La polizia sgombera il cinema Palazzo a Roma e blinda la piazza, presidio degli attivisti: “Perdita per… - Frankf1842 : RT @ilfattovideo: La polizia sgombera il cinema Palazzo a Roma e blinda la piazza, presidio degli attivisti: “Perdita per il quartiere”. Tr… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: “Vi presentiamo il conto” è questo il motto con cui attiviste e attivisti di “Non una di meno” sono scesi in piazza a… -

Ultime Notizie dalla rete : Attivisti piazza

Gli attivisti di Milano Animal e Climate Save hanno tenuto un sit in scenografico in piazza Duomo con cartelli e tute anticontaminazione per richiamare l’attenzione sulla "correlazione tra il diffonde ..."Di quante altre pandemie abbiamo bisogno fino alla transizione verso un sistema alimentare a base vegetale? “Killing animals is killing us”: uccidere gli animali ci sta uccidendo", hanno sostenuto. S ...