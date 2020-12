Alfonso Signorini | vita e carriera del “re del gossip”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 novembre 2020), giornalista ed opinionista italiano, battezzato “il re del gossip“, è conosciuto dal grande pubblico per essere il conduttore del GF Vip 2020, programma di cui è sempre stato opinionista fisso, e perché dirige la rivista di gossip Chi. Gli studi e l’inizio dellaPieroè nato il 7 aprile del 1964 a Cormano, un paesino nei pressi di Milano. Proviene da una modesta famiglia: il papà impiegato e la mamma casalinga. Una volta che si è diplomato al Liceo Classico Omero, decide di iscriversi all’Università Cattolica di Milano, dove si è laureato in Lettere Classiche, specializzandosi in Filologia Medievale e Umanistica. In seguito alla laurea, è diventato insegnante di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia al Liceo Classico dell’Istituto Leone XIII a ...