Leggi su movieplayer

(Di domenica 29 novembre 2020) Lenecessarie per le riprese diWar Z che hanno avuto luogo in Ungheriadagli ufficiali della dogana antiterrorismo. Un totale di 85 mitragliatrici, fucili e pistole, indispensabili al fine di girare le scene diWar Z che hanno avuto luogo in Ungheria,dagli ufficiali della dogana antiterrorismo, dopo essere arrivate direttamente in aereo da Londra. Le autorità ungheresi affermarono che le pistole sarebbero potute essere attivate semplicemente rimuovendo le viti che riempivano l'estremità delle canne. La legge ungherese richiede che la disattivazione dellesia irreversibile, altrimenti il processo viene considerato illegale. Bela Gajdos, il supervisore delle ...