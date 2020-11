The Elder Scrolls: Morrowind, ecco la mod per giocarlo in VR – VIDEO (Di domenica 29 novembre 2020) Sebbene i giochi di realtà virtuale continuino a guadagnare terreno con nuove uscite come Half Life: Alyx, sono pochissimi gli editori che supportano pienamente le numerose piattaforme VR. Uno degli editori più noti che aggiunge grandi esperienze alla crescente libreria VR è Bethesda, con Fallout 4 e Skyrim che ricevono entrambi un porting VR. Benché Bethesda sembri felice di portare le sue ultime uscite su PSVR, Oculus e Vive, i fan ritengono che altri dei titoli classici dello sviluppatore meritino lo stesso trattamento. Un modder ha deciso di prendere in mano la situazione insieme ad un membro del team di modding di OpenMW, Mads Buvik Sandvei, rilasciando una versione giocabile di The Elder Scrolls 3: Morrowind in VR. La notizia proviene da un post di Reddit sulla pagina ufficiale di r/Morrowind ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 29 novembre 2020) Sebbene i giochi di realtà virtuale continuino a guadagnare terreno con nuove uscite come Half Life: Alyx, sono pochissimi gli editori che supportano pienamente le numerose piattaforme VR. Uno degli editori più noti che aggiunge grandi esperienze alla crescente libreria VR è Bethesda, con Fallout 4 e Skyrim che ricevono entrambi un porting VR. Benché Bethesda sembri felice di portare le sue ultime uscite su PSVR, Oculus e Vive, i fan ritengono che altri dei titoli classici dello sviluppatore meritino lo stesso trattamento. Un modder ha deciso di prendere in mano la situazione insieme ad un membro del team di modding di OpenMW, Mads Buvik Sandvei, rilasciando una versione giocabile di The3:in VR. La notizia proviene da un post di Reddit sulla pagina ufficiale di r/...

