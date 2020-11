Star Wars | l’attore è morto poco fa

Leggi su howtodofor

(Di domenica 29 novembre 2020) David “Dave” Prowse, l'attore dietro la maschera di Darth Vader nella trilogia dia 85 anni, come confermato dal suo agente Thomas Bowington all'Hollywood Reporter e come ha scritto su Twitter: "L'attore Dave Prowse, che interpretò Dart Vader èa 85 anni dopo una breve malattia. È con enorme dolore e straziante tristezza per noi e per milioni di fan in tutto il mondo che annunciamo che il nostro cliente èa 85 anni". Una notizia brutta per tutti coloro – e sono milioni in tutto il mondo – che sono appassionati di una delle serie di film più conosciute di sempre. Da bodybuilder ad Arancia Meccanica Prima di intraprendere una carriera cinematografica che lo avrebbe visto diretto da alcuni dei più grandi registi al mondo, Prowse, che stando a quanto scrive il sito ...