Patrimoniale | maggioranza divisa M5S e IV contro Dubbi anche nel Pd

(Di domenica 29 novembre 2020) Pare già affossata la proposta diarrivata da Sinistra Italiana e da alcuni parlamentari del Pd. Parole contrarie, infatti, non sono arrivate soltanto dall'opposizione, mada Italia Viva per bocca del presidente dei senatori renziani, Davide Faraone e da due big del M5S come l'ex capo politico Luigi Di Maio e il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni. I due glillini hanno bocciato infatti senza appello l'imposta sui grandi patrimoni. In più,parti del Nazareno hanno espresso la propria contrarietà al nuovo balzello.