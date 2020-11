Non è l’Arena, ospiti stasera, 29 novembre 2020: intervista ad Andrea Crisanti (Di domenica 29 novembre 2020) Questa sera, domenica 29 novembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la decima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 29 novembre 2020 Massimo Giletti intervisterà in un faccia a faccia il professore Andrea Crisanti, che nei giorni scorsi, a proposito del vaccino anti-Covid, ha dichiarato che se lo farà somministrare solo quando i dati sulla sua efficacia saranno resi disponibili alla comunità scientifica. A proposito di sanità, inoltre, si commenterà il passaggio della Calabria a zona arancione e l’arrivo del nuovo commissario della sanità della regione, Guido Longo. Spazio anche ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 29 novembre 2020) Questa sera, domenica 29, dalle 20:30 su La 7, va in onda la decima puntata della quarta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è, 29Massimo Giletti intervisterà in un faccia a faccia il professore, che nei giorni scorsi, a proposito del vaccino anti-Covid, ha dichiarato che se lo farà somministrare solo quando i dati sulla sua efficacia saranno resi disponibili alla comunità scientifica. A proposito di sanità, inoltre, si commenterà il passaggio della Calabria a zona arancione e l’arrivo del nuovo commissario della sanità della regione, Guido Longo. Spazio anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Napoli, dopo la trasmissione “Non è l'Arena”, De Luca denuncia la 7 l'eco di caserta