GF Vip 5 | Gianmaria Antinolfi nuovo concorrente? Ecco chi è l’ex di Belen e Dayane

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 29 novembre 2020) Tra i dieci nuovi concorrenti potrebbe esserci, ricco imprenditore della moda che è balzato agli onori delle cronache la scorsa estate per via della storia lampo conRodriguez. In quell’occasione, pare cheavesse lasciato perla donna che stava frequentando in quel momento, ovveroMello, che ha raccontato tutto in un’intervista al settimanale Chi. L’ingresso dinella Casa del Grande Fratello Vip 5, dunque, rappresenterebbe una vera e propria “bomba” destinata a scatenare non poche dinamiche. Per adesso, però, l’uomo starebbe ancora valutando la proposta. Durando il GF Vip fino a febbraio 2021, infatti, occorre capire come questo potrebbe conciliarsi con i suoi impegni di lavoro. Dello stesso argomento potrebbe ...