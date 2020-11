Classifica Coppa del Mondo femminile sci di fondo 2020-2021: Therese Johaug in testa dopo il weekend di Ruka (Di domenica 29 novembre 2020) Therese Johaug balza al comando della Coppa del Mondo di sci di fondo 2020-2021. La norvegese, dopo la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, fa suo anche l’inseguimento a tecnica libera sulla stessa distanza. Il suo è un dominio dal primo all’ultimo metro, a conferma ulteriore della superiorità che al momento ha nei confronti del resto del pacchetto. A sorprendere è la russa Tatiana Sorina, che almeno in questa settimana ha “preso il posto” della più illustre Natalia Nepryaeva. C’è una terza italiana che entra in Classifica. dopo Lucia Scardoni, che rimane nelle 30 con il 28° posto, e Greta Laurent, si presenta nella graduatoria mondiale Anna Comarella, che con i 6 punti presi grazie all’inseguimento si ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020)balza al comando delladeldi sci di. La norvegese,la 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, fa suo anche l’inseguimento a tecnica libera sulla stessa distanza. Il suo è un dominio dal primo all’ultimo metro, a conferma ulteriore della superiorità che al momento ha nei confronti del resto del pacchetto. A sorprendere è la russa Tatiana Sorina, che almeno in questa settimana ha “preso il posto” della più illustre Natalia Nepryaeva. C’è una terza italiana che entra inLucia Scardoni, che rimane nelle 30 con il 28° posto, e Greta Laurent, si presenta nella graduatoria mondiale Anna Comarella, che con i 6 punti presi grazie all’inseguimento si ...

Il Dipartimento calcio femminile della LND con comunicato numero 34 ha ufficializzato l’annullamento delle competizioni della Coppa Italia di serie C e della fase nazionale del campionato Juniores, st ...

Lazio-Udinese, formazioni ufficiali: Immobile-Correa vs Pussetto-Forestieri

A breve, all'Olimpico di Roma, parte il lunch match Lazio-Udinese, formazioni ufficiali per questa nona gara di campionato Serie A ...

