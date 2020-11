Andrea Paris è il vincitore di Tú sí que vales 2020 (Di domenica 29 novembre 2020) Andrea Paris - Tú sí que vales 2020 Magia a Tú sí que vales. Il prestigiatore e illusionista Andrea Paris è il vincitore della settima edizione dello show di Canale 5. A stabilirlo il pubblico da casa tramite televoto. Al 40enne di Foligno (provincia di Perugia), secondo classificato nel 2019 a Italia’s Got Talent su Tv8, va il montepremi in palio di 100.000 euro in gettoni d’oro. “Sono veramente emozionato, non me l’aspettavo” sono le prime parole di Paris, che dedicherà parte della vincita in beneficenza. In finale sono arrivati 16 talenti, che si sono scontrati suddivisi in quattro gruppi da quattro. A prevalere, nel primo il ginnasta Kyle Cragle (50% dei voti), nel secondo i ballerini Dakota e Nadia (47%), nel terzo ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 29 novembre 2020)- Tú sí queMagia a Tú sí que. Il prestigiatore e illusionistaè ildella settima edizione dello show di Canale 5. A stabilirlo il pubblico da casa tramite televoto. Al 40enne di Foligno (provincia di Perugia), secondo classificato nel 2019 a Italia’s Got Talent su Tv8, va il montepremi in palio di 100.000 euro in gettoni d’oro. “Sono veramente emozionato, non me l’aspettavo” sono le prime parole di, che dedicherà parte della vincita in beneficenza. In finale sono arrivati 16 talenti, che si sono scontrati suddivisi in quattro gruppi da quattro. A prevalere, nel primo il ginnasta Kyle Cragle (50% dei voti), nel secondo i ballerini Dakota e Nadia (47%), nel terzo ...

