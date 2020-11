Vela | Europei RS | X 2020 | Giorgia Speciale vince il titolo Under 21 ed è quinta assoluta Trionfano Picon e Cohen

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020) Ultima giornata dei CampionatiRS:Xche va in archivio a Vilamoura con il regolare svolgimento delle Medal Race tra i migliori dieci delle varie classifiche. L’Italia chiude senza medaglie a livello senior, anche a causa dell’annullamento delle tre regate di qualificazione in programma ieri (per la mancanza di vento), ma può sorridere per la fantastica medaglia d’oro continentale21 di. La ventenne anconetana ha messo le cose in chiaro fin dal primo giorno, seminando in classifica generale tutte le avversarie dirette e lottando fino in fondo all’interno della top10 nel Campionato Europeo Senior.ha ben figurato anche oggi in Medal Race, portando a casa un buon quinto posto parziale che le ha consentito di guadagnare una posizione overall nei ...