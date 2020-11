Valeria Marini distrutta | il dramma ha colpito la madre

(Di sabato 28 novembre 2020) La mamma di, Gianna Orrù, è stata truffata per una somma da capogiro. Ecco il retroscena dello spiacevole episodio. Gianna Orrù, meglio nota come la mamma di, è stata vittima di una truffa per una somma da capogiro. A raccontarlo è stata la stessa showgirl, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MarianoMoselli : “Il difficile momento di Valeria Marini”. #Verissimo - iamdissonance_ : RT @danitrash77: “NEMMENO VALERIA MARINI”???? #GFVIP - danitrash77 : “NEMMENO VALERIA MARINI”???? #GFVIP - CorriereCitta : Valeria Marini: chi è, anni, carriera, la mamma Gianna, truffa, amori, vita privata #verissimo #valeriamarini - ClarabellaBest : RT @SMSNEWSOFFICIAL: A “Verissimo” ospiti Daria Bignardi, Francesco Totti, Giorgio Panariello, Vittorio Brumotti, Valeria Marini, Lapo Elka… -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Marini

La mamma di Valeria Marini, Gianna Orrù, è stata truffata per una somma da capogiro. Ecco il retroscena dello spiacevole episodio.Valeria Marini è famosissima per essere una showgirl stellare ma non tutti la ricordano da giovane alle sue prime armi in televisione.