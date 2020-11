Uomini e Donne, Germano Avolio spara a zero contro il programma: “Fanno uscire quello che vogliono” (VIDEO) (Di sabato 28 novembre 2020) Durante una diretta su Instagram, l’ex di Valentina Autiero, Germano Avolio, ha sparato a zero su Uomini e Donne. Il ragazzo ha raccontato cosa sia successo con la dama lontano dalle telecamere e poi non ha potuto fare a meno di risparmiare una frecciatina alla redazione del talk show. Nello specifico, il protagonista ha ammesso di aver avuto una relazione di letto con l’Autiero e non ha negato di essere stato molto attratto dal suo aspetto fisico. Purtroppo, però, non è scattato il sentimento. Ad ogni modo, il passaggio maggiormente degno di nota ha riguardato il suo giudizio sul cast di Maria De Filippi. Le parole di Germano Avolio su Valentina Autiero Germano Avolio ha dato luogo ad una diretta su Instagram in cui ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 28 novembre 2020) Durante una diretta su Instagram, l’ex di Valentina Autiero,, hato asu. Il ragazzo ha raccontato cosa sia successo con la dama lontano dalle telecamere e poi non ha potuto fare a meno di risparmiare una frecciatina alla redazione del talk show. Nello specifico, il protagonista ha ammesso di aver avuto una relazione di letto con l’Autiero e non ha negato di essere stato molto attratto dal suo aspetto fisico. Purtroppo, però, non è scattato il sentimento. Ad ogni modo, il passaggio maggiormente degno di nota ha riguardato il suo giudizio sul cast di Maria De Filippi. Le parole disu Valentina Autieroha dato luogo ad una diretta su Instagram in cui ...

