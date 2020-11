Un record le 380 donazioni Avis Luciano: «E non mi fermo qui» (Di domenica 29 novembre 2020) Ha 66 anni e da 45 è iscritto all’associazione nella sezione della Bassa, anche se abita a Ospitaletto. «Ora punto alle 400, ma servirebbe una deroga» Leggi su ecodibergamo (Di domenica 29 novembre 2020) Ha 66 anni e da 45 è iscritto all’associazione nella sezione della Bassa, anche se abita a Ospitaletto. «Ora punto alle 400, ma servirebbe una deroga»

