Sassuolo-Inter 0-2 live: fine primo tempo (Di sabato 28 novembre 2020) Termina con due reti di scarto per gli ospiti, il primo tempo fra Sassuolo ed Inter. I padroni di casa provano a reagire dopo lo svantaggio iniziale ma non riescono a concretizzare le occasioni da gol. Leggi su globalist (Di sabato 28 novembre 2020) Termina con due reti di scarto per gli ospiti, ilfraed. I padroni di casa provano a reagire dopo lo svantaggio iniziale ma non riescono a concretizzare le occasioni da gol.

Inter : ?? | COMUNICATO Inter comunica che Marcelo Brozovic è risultato debolmente positivo al tampone effettuato ieri dopo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter, forza ragazzi! ????? Powered by @Lenovo e… - Inter : ?? | REPORT Le condizioni di @OfficialRadja ?? - ICB1908 : Gooolazzzoooo Sassuolo 0 - 3 Inter ?? Gagliardini ???????????? - marcoo86o : @LapoDeCarlo1 Partita compromessa nei primi 10 minuti con 2 regali, poi l Inter si difende in 20 metri quando mai il Sassuolo fa gol -