Proroga scadenza Imu 2020: nuova data e calendario (Di sabato 28 novembre 2020) scadenza Imu: il saldo della seconda rata dell’imposta resta fissato al 16 dicembre ma il versamento si potrà effettuare in due tranche, in pratica, pagandola insieme al conguaglio. Fino a quando c’è tempo? Termine ultimo fissato a inizio marzo 2021. Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali TP: piste sci, un italiano su due contrario all’apertura scadenza Imu: conguaglio a fine febbraio 2021 scadenza Imu: il saldo della seconda rata dell’imposta resta fissato al 16 dicembre, tuttavia, viene dato più tempo ai contribuenti (e ai comuni per approvare nuove aliquote e regolamenti – che non sono da applicare al calcolo della seconda rata – entro il 31 dicembre 2020) per pagare il conguaglio. Di solito pagamento di seconda rata e conguaglio vanno a coincidere: per questo prima si ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 28 novembre 2020)Imu: il saldo della seconda rata dell’imposta resta fissato al 16 dicembre ma il versamento si potrà effettuare in due tranche, in pratica, pagandola insieme al conguaglio. Fino a quando c’è tempo? Termine ultimo fissato a inizio marzo 2021. Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali TP: piste sci, un italiano su due contrario all’aperturaImu: conguaglio a fine febbraio 2021Imu: il saldo della seconda rata dell’imposta resta fissato al 16 dicembre, tuttavia, viene dato più tempo ai contribuenti (e ai comuni per approvare nuove aliquote e regolamenti – che non sono da applicare al calcolo della seconda rata – entro il 31 dicembre) per pagare il conguaglio. Di solito pagamento di seconda rata e conguaglio vanno a coincidere: per questo prima si ...

FBusbani : RT @dcirioli: Diciotto giorni in più per chiedere l’indennità COVID di 1.000 euro. @INPS_it proroga la scadenza dal 30 novembre al 18 dicem… - Faicislfvg : RT @fai_cisl: #DecretoRistori #Bonus 1000€: circolare #INPS non chiarisce se riguarda i #lavoratori agricoli ma neanche li esclude. ?? Int… - AntonioGenzale : @Mandolesi_Giu I contributi seguono la scadenza delle imposte sui redditi. Quindi secondo me la proroga si estende anche ad essi. - FaiLaghi : RT @fai_cisl: #DecretoRistori #Bonus 1000€: circolare #INPS non chiarisce se riguarda i #lavoratori agricoli ma neanche li esclude. ?? Int… - FaiCislbari : RT @fai_cisl: #DecretoRistori #Bonus 1000€: circolare #INPS non chiarisce se riguarda i #lavoratori agricoli ma neanche li esclude. ?? Int… -