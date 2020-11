Nuovo Dpcm, stop agli spostamenti: un Natale pieno di divieti (Di sabato 28 novembre 2020) Notizia certificata e riportata da Sky News 24. È quanto emerge dalla riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza. L'obiettivo delle misure è limitare gli effetti di diffusione del contagio dovuti a un eventuale esodo natalizio. Le decisioni non sono blindate: in merito si sentirà il parere del Cts e delle Regioni, ma nel governo sembra prevalere la linea di chi vuole restrizioni significative per il periodo di feste. Ristoranti chiusi in tutta Italia a Natale e Santo Stefano e blocco degli spostamenti fra Regioni, a esclusione dei residenti che intendono tornare a casa. (Continua..) Sono alcune delle ipotesi sulle misure del Nuovo Dpcm anti-Covid che emergono dalla riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza. A ... Leggi su howtodofor (Di sabato 28 novembre 2020) Notizia certificata e riportata da Sky News 24. È quanto emerge dalla riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza. L'obiettivo delle misure è limitare gli effetti di diffusione del contagio dovuti a un eventuale esodo natalizio. Le decisioni non sono blindate: in merito si sentirà il parere del Cts e delle Regioni, ma nel governo sembra prevalere la linea di chi vuole restrizioni significative per il periodo di feste. Ristoranti chiusi in tutta Italia ae Santo Stefano e blocco deglifra Regioni, a esclusione dei residenti che intendono tornare a casa. (Continua..) Sono alcune delle ipotesi sulle misure delanti-Covid che emergono dalla riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capi delegazione di maggioranza. A ...

SkyTG24 : Nuovo Dpcm, ipotesi chiusura dei ristoranti a Natale e Santo Stefano - MediasetTgcom24 : Covid, fonti: nel nuovo Dpcm stop a ristoranti a Natale e Santo Stefano #coronavirus - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - Lukinoo1518 : @MediasetTgcom24 A noi italiani del nuovo DPCM non c’è frega più niente ormai Conte e i suoi amichetti contano meno di zero - vivereosimo : Verso il nuovo DPCM di Natale: ristoranti chiusi a Natale e Capodanno, coprifuoco alle 22 -