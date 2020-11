Nuovo dpcm | passeremo un Natale totalmente diverso dal solito

Leggi su kronic

(Di sabato 28 novembre 2020) Si avvicina ilma in Italia l’epidemia stenta ad indietreggiare, il Governo al lavoro per nuove norme rivolte alle prossime festività. Coronavirus,(Pixabay)I giorni passano, e ci avviciniamo a quello che sarà il periodo natalizio più particolare degli ultimi anni. Il mondo è ancora nella morsa dell’emergenza Coronavirus, e cosi sono tante le norme al vaglio per capire come contenere il contagio. Nel frattempo, però, quella che è probabilmente la festa più sentita dell’anno, non solo in ambito religioso ma anche consumistico, è ormai alle porte. Tante le persone che hanno cominciato a cimentarsi negli addobbi natalizi, anche nella speranza di esorcizzare un periodo difficile. L’Italia, ovviamente, è tra gli stati europei impegnati in maniera consistente nello studio di nuove manovre che possano consentire alla popolazione ...