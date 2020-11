Maltempo in Sardegna, frane e allagamenti nel Nuorese: due morti, due dispersi e diversi evacuati (Di sabato 28 novembre 2020) commenta Ansa Il Maltempo nel Nuorese non dà tregua provocando frane e allagamenti nei centri abitati. Due persone sono morte a Bitti : una donna e un uomo che era a bordo del sul suo pick up travolto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 novembre 2020) commenta Ansa Ilnelnon dà tregua provocandonei centri abitati. Due persone sono morte a Bitti : una donna e un uomo che era a bordo del sul suo pick up travolto ...

