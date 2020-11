L’Inter si sblocca e dilaga: tris al Sassuolo. Sanchez apre, Gagliardini chiude (Di sabato 28 novembre 2020) Tirano un bel sospiro di sollievo Antonio Conte e i suoi a Reggio Emilia, L’Inter passa per 3-0 sul Sassuolo e cerca così di scacciare via i cattivi pensieri derivanti dai risultati ottenuti in Europa. Tutto facile sin dall’inizio per i nerazzurri, con Sanchez che sblocca la gara dopo 4?, l’autogol di Chiriches al 14? vale il raddoppio. Nella ripresa Roberto Gagliardini sigla il 3-0 che chiude definitivamente i giochi con un bel tiro dal limite dell’area di rigore. La classifica vede L’Inter al secondo posto, raggiunto il Sassuolo a 18 punti, in attesa delle gare di Juventus e Roma c’è solo il Milan più in alto, a quota 20. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Tirano un bel sospiro di sollievo Antonio Conte e i suoi a Reggio Emilia,passa per 3-0 sule cerca così di scacciare via i cattivi pensieri derivanti dai risultati ottenuti in Europa. Tutto facile sin dall’inizio per i nerazzurri, conchela gara dopo 4?, l’autogol di Chiriches al 14? vale il raddoppio. Nella ripresa Robertosigla il 3-0 chedefinitivamente i giochi con un bel tiro dal limite dell’area di rigore. La classifica vedeal secondo posto, raggiunto ila 18 punti, in attesa delle gare di Juventus e Roma c’è solo il Milan più in alto, a quota 20. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

