Intelligence | Conte giochi di squadra Parla Pagani Pd

Il gioco di squadra non è più un optional. L'emergenza Covid-19, spiega Alberto Pagani, deputato del Pd in Commissione Difesa, prima linea dell'area riformista al Nazareno, impone una gestione collegiale dei dossier più sensibili, maggioranza e opposizione. Se ne convinca Palazzo Chigi, dice. A partire dall'Intelligence, il settore sensibile per antonomasia. L'Istituto italiano di cybersicurezza (Iic) sparito dalla manovra è cosa buona e giusta, ma non può rientrare con un maxiemendamento. Ed è arrivato il momento di discutere di un'autorità delegata. Pagani, l'emergenza durerà ancora a lungo. Come va governata? Va governata come ha indicato il presidente della Repubblica, mettendo da parte la propaganda politica, i battibecchi da salotto televisivo e le polemiche faziose per cercare le soluzioni più condivise sui ...

