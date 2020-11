Incendio in un appartamento nel livornese: 50enne ustionata (Di sabato 28 novembre 2020) Una donna è rimasta ustionata dopo che l'esplosione di una bombola del gas nella sua palazzina di Rosignano ha provocato un Incendio. Esplosione in una palazzina a Rosignano: donna rimane ustionata su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 28 novembre 2020) Una donna è rimastadopo che l'esplosione di una bombola del gas nella sua palazzina di Rosignano ha provocato un. Esplosione in una palazzina a Rosignano: donna rimanesu Notizie.it.

BreakingItalyNe : RT @emergenzavvf: Appartamento in fiamme nella notte al primo piano di un palazzo a #Prato: soccorsi una donna e un minore. #Incendio spent… - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: Appartamento in fiamme nella notte al primo piano di un palazzo a #Prato: soccorsi una donna e un minore. #Incendio spent… - SimoPagliarini_ : RT @emergenzavvf: Appartamento in fiamme nella notte al primo piano di un palazzo a #Prato: soccorsi una donna e un minore. #Incendio spent… - generalgw13x : RT @emergenzavvf: Appartamento in fiamme nella notte al primo piano di un palazzo a #Prato: soccorsi una donna e un minore. #Incendio spent… - emergenzavvf : Appartamento in fiamme nella notte al primo piano di un palazzo a #Prato: soccorsi una donna e un minore. #Incendio… -