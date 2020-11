In Fvg 1.432 positivi e 15.001 tamponi (Di sabato 28 novembre 2020) Nel corso del periodo dal 23/11 al 28/11 in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.184 nuovi contagi su 9.453 tamponi. A questi casi si aggiungono altre 248 positività pregresse (5.548 tamponi) registrate da laboratori privati nel periodo che va dal 1/10 al 22/11. La particolare comunicazione della messa a sistema odierna dei dati riflette la manovra di integrazione dei flussi provenienti dai laboratori privati. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 29.395, di cui: 7.069 a Trieste, 12.806 a Udine, 5.546 a Pordenone e 3.618 a Gorizia, alle quali si aggiungono 356 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.345. Scendono a 53 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre sono 604 i ricoverati in altri reparti. I decessi (oggi ... Leggi su udine20 (Di sabato 28 novembre 2020) Nel corso del periodo dal 23/11 al 28/11 in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.184 nuovi contagi su 9.453. A questi casi si aggiungono altre 248tà pregresse (5.548) registrate da laboratori privati nel periodo che va dal 1/10 al 22/11. La particolare comunicazione della messa a sistema odierna dei dati riflette la manovra di integrazione dei flussi provenienti dai laboratori privati. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 29.395, di cui: 7.069 a Trieste, 12.806 a Udine, 5.546 a Pordenone e 3.618 a Gorizia, alle quali si aggiungono 356 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.345. Scendono a 53 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre sono 604 i ricoverati in altri reparti. I decessi (oggi ...

effe_news : Covid: in Fvg 1.432 positivi e 25 morti - infoitinterno : 17.31 / Coronavirus, 1.432 nuovi contagi e 25 decessi in Fvg - IlFriuli : Coronavirus, 1.432 nuovi contagi e 25 decessi in Fvg. 53 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 604 i ri… - Gazzettino : Coronavirus in Fvg, 1.432 contagi su 15mila tamponi. Aggregati numeri di ottobre. In 24 ore 25 morti, ricoveri vers… -

Ultime Notizie dalla rete : Fvg 432 In Fvg 1.432 positivi e 15.001 tamponi Udine20 In Fvg 1.432 positivi e 15.001 tamponi

Nel corso del periodo dal 23/11 al 28/11 in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.184 nuovi contagi su 9.453 tamponi. A questi casi si ...

Coronavirus in Fvg, 1.432 contagi su 15mila tamponi. Aggregati numeri di ottobre. In 24 ore 25 morti, ricoveri verso la stabilizzazione

TRIESTE - Scende sotto il 10 per cento il rapporto tra contagi e tamponi in Fvg. E i numeri odierni devono essere spiegati. In regione, infatti, sono stati trovati 1.432 contagi, ma a fronte ...

Nel corso del periodo dal 23/11 al 28/11 in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.184 nuovi contagi su 9.453 tamponi. A questi casi si ...TRIESTE - Scende sotto il 10 per cento il rapporto tra contagi e tamponi in Fvg. E i numeri odierni devono essere spiegati. In regione, infatti, sono stati trovati 1.432 contagi, ma a fronte ...