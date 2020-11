Il virologo tedesco Kekulé: “Il virus diffuso oggi non è quello di Wuhan, ma del Nord Italia” (Di sabato 28 novembre 2020) “Il virus diffuso in tutto il mondo in questo momento non è il virus di Wuhan. È il virus del Nord Italia”. A dirlo è il noto virologo tedesco Alexander Kekulé. Nel corso del talk show della rete tedesca ZDF “Markus Lanz”, il direttore dell’Istituto di microbiologia medica della Universitätsklinikum Halle ha dichiarato che “il virus attualmente in circolo è in realtà una variante comparsa nel Nord Italia”. Secondo il virologo, la variante è più contagiosa di quella di Wuhan. “Attualmente il 99,5% di tutti i casi globali può essere ricondotto geneticamente al virus del Nord Italia”, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) “Ilin tutto il mondo in questo momento non è ildi. È ildel. A dirlo è il notoAlexander. Nel corso del talk show della rete tedesca ZDF “Markus Lanz”, il direttore dell’Istituto di microbiologia medica della Universitätsklinikum Halle ha dichiarato che “ilattualmente in circolo è in realtà una variante comparsa nel. Secondo il, la variante è più contagiosa di quella di. “Attualmente il 99,5% di tutti i casi globali può essere ricondotto geneticamente aldel, ...

