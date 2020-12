I CONSERVATORI INFURIATI CON BORIS JOHNSON PER LE NUOVE MISURE RESTRITTIVE: “NON LE VOTEREMO” (Di sabato 28 novembre 2020) BORIS JOHNSON, costretto alla ritirata, ha annunciato che i nuovi livelli di restrizioni per combattere il coronavirus “tramonteranno il 3 febbraio” invece che a Pasqua. Il cambio di rotta per cercare di contrastare la dura reazione dei parlamentari Tory.Il primo ministro ha fatto arrabbiare molti nel suo partito con un piano per imporre restrizioni rigorose in gran parte dell’Inghilterra che entreranno in vigore mercoledì quando il blocco nazionale terminerà.In una lettera ai colleghi in vista del voto dei Comuni sulle restrizioni martedì, JOHNSON ha insistito sul fatto che le MISURE a più livelli per zone di contagio saranno riviste ogni due settimane.“I regolamenti hanno un tramonto del 3 febbraio”, scrive.“Dopo la quarta revisione quindicinale (27 gennaio), il parlamento voterà di nuovo sull’approccio graduale, ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 28 novembre 2020), costretto alla ritirata, ha annunciato che i nuovi livelli di restrizioni per combattere il coronavirus “tramonteranno il 3 febbraio” invece che a Pasqua. Il cambio di rotta per cercare di contrastare la dura reazione dei parlamentari Tory.Il primo ministro ha fatto arrabbiare molti nel suo partito con un piano per imporre restrizioni rigorose in gran parte dell’Inghilterra che entreranno in vigore mercoledì quando il blocco nazionale terminerà.In una lettera ai colleghi in vista del voto dei Comuni sulle restrizioni martedì,ha insistito sul fatto che lea più livelli per zone di contagio saranno riviste ogni due settimane.“I regolamenti hanno un tramonto del 3 febbraio”, scrive.“Dopo la quarta revisione quindicinale (27 gennaio), il parlamento voterà di nuovo sull’approccio graduale, ...

GeMa7799 : I CONSERVATORI INFURIATI CON BORIS JOHNSON PER LE NUOVE MISURE RESTRITTIVE: “NON LE VOTEREMO”?? - katrinyanuo : RT @devitocarmine: I CONSERVATORI INFURIATI CON BORIS JOHNSON PER LE NUOVE MISURE RESTRITTIVE: “NON LE VOTEREMO” - xenonian1 : RT @noitre32: I CONSERVATORI INFURIATI CON BORIS JOHNSON PER LE NUOVE MISURE RESTRITTIVE: 'NON LE VOTEREMO' - Database Italia - noitre32 : I CONSERVATORI INFURIATI CON BORIS JOHNSON PER LE NUOVE MISURE RESTRITTIVE: 'NON LE VOTEREMO' - Database Italia… - devitocarmine : I CONSERVATORI INFURIATI CON BORIS JOHNSON PER LE NUOVE MISURE RESTRITTIVE: “NON LE VOTEREMO” -

Ultime Notizie dalla rete : CONSERVATORI INFURIATI Ethos su Netflix, recensione della serie turca che suscita polemica OptiMagazine Ethos su Netflix, la serie turca dello scandalo che fa infuriare i conservatori

Ethos su Netflix non è come le altre serie turche che da ormai alcuni anni affollano palinsesti televisivi e piattaforme ...

Trump si infuria per #DiaperDon e si scaglia contro Twitter

(Afp). Tutta colpa del tavolino, estremamente piccolo, scelto per la conferenza stampa, la prima vera dopo la sconfitta elettorale, di Donald Trump alla Casa Bianca. La cosa non è piaciuta assolutamen ...

Ethos su Netflix non è come le altre serie turche che da ormai alcuni anni affollano palinsesti televisivi e piattaforme ...(Afp). Tutta colpa del tavolino, estremamente piccolo, scelto per la conferenza stampa, la prima vera dopo la sconfitta elettorale, di Donald Trump alla Casa Bianca. La cosa non è piaciuta assolutamen ...