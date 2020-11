GF Vip 5, cambio di programmazione: il reality in onda in un giorno inedito (Di sabato 28 novembre 2020) E’ tempo di cambiamenti nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver annunciato il prolungamento fino a febbraio 2021 e l’ingresso di ben nove concorrenti, il reality è pronto a cambiare anche la sua messa in onda. Da qualche giorno, non a caso, il programma ha stoppato il doppio appuntamento ma ben presto ritornerà con un clamoroso slittamento. Invece di andare in onda il lunedì e il venerdì, Alfonso Signorini condurrà il lunedì e il sabato. Grande Fratello Vip: continua la rivoluzione La quinta edizione del Grande Fratello Vip passerà alla storia per la sua durata e per i tantissimi cambiamenti visti finora. Alfonso Signorini ha da poco svelato ai concorrenti che il reality terminerà a febbraio 2021, due mesi dopo la data prevista ovvero quella fissata prima di Natale. Ma non solo, il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 novembre 2020) E’ tempo di cambiamenti nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver annunciato il prolungamento fino a febbraio 2021 e l’ingresso di ben nove concorrenti, ilè pronto a cambiare anche la sua messa in. Da qualche, non a caso, il programma ha stoppato il doppio appuntamento ma ben presto ritornerà con un clamoroso slittamento. Invece di andare inil lunedì e il venerdì, Alfonso Signorini condurrà il lunedì e il sabato. Grande Fratello Vip: continua la rivoluzione La quinta edizione del Grande Fratello Vip passerà alla storia per la sua durata e per i tantissimi cambiamenti visti finora. Alfonso Signorini ha da poco svelato ai concorrenti che ilterminerà a febbraio 2021, due mesi dopo la data prevista ovvero quella fissata prima di Natale. Ma non solo, il ...

