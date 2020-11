Gagliano su morte Enzo Marano | “Un galantuomo | FIGC Dilettanti gli renda onore”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Commossa lettera di Salvatore, noto imprenditore in Costa d’Amalfi, per la prematura dipartita di. Come se lo avesse davanti, seduto sulle terrazze a strapiombo del suo hotel,gli parla in prima persona. E scrive: “Ciao Caro. Sei volato in cielo. Che tristezza. Mi vengono in mente i tanti allenamenti al Vestuti, quando ambedue ci dilettavamo come arbitri di calcio con le tante partitine di calcetto sotto la famosa curva dei veri tifosi granata. Ricordo le tante gare regionali nelle quali mi hai accompagnato. E mai si è interrotto il rapporto fra noi in questi 45 anni, anche se le frequentazioni non erano le solite, visti i nostri impegni professionali. Ma poi ci ha fortemente riavvicinati sempre la grandissima passione per il ...